FT: Путин одним маневром ошеломил Запад

Устойчивость экономики России к санкциям стран Запада ввергла в сильное недоумение, и даже уныние, многих зарубежных экспертов, пишет британская Financial Times.

В минувшую пятницу, 2 февраля, президент России Владимир Путин отметил, что российская экономика не просто выдержала беспрецедентное давление извне, а начала уверенно развиваться, показывая невиданную в мире устойчивость.

«Устойчивость российской экономики ошеломила многих экономистов, которые полагали, что первый раунд санкций <…> может привести к катастрофическому спаду», — приводится в материале издания.

Как добавляют журналисты, Россия избежала все попытки Запада ограничить доходы страны от продажи энергоносителей. И, таким образом, выкарабкалась из рецессии, и даже начала существенно увеличивать расходы на оборону.