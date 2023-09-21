Глава чайной компании Чантурия пояснил причины значительного подорожания кофе

В нашей стране за семь лет цена чашки кофе объемом 150-200 мл стала выше на 118 %. По словам генерального директора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурия, не последнюю роль в столь значительном подорожании кофе сыграл рост стоимости исходного сырья — кофейных зерен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что в странах-производителях они выросли в цене вдвое за последние три года.

По мнению эксперта, в кофейнях также учитывается и оказываемый сервис.

Он добавил, что прогнозировать уровень роста стоимости чашки кофе на будущее нельзя, поскольку все зависит от биржевой стоимости зерен и валютного курса.