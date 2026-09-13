Больница пыталась откупиться ₽10 тыс. от семьи изувеченного младенца

В Таиланде годовалому ребенку отрезали кончик пальца перед выпиской из больницы, а после жалоб предложили смехотворную компенсацию. Об этом сообщает The Thaiger.

Пока мужчина относил вещи в машину, медсестра подошла к кровати с ножницами, чтобы снять марлю с указательного пальца правой руки ребенка, но случайно отрезала кончик пальца.

Отец вернулся в палату и обнаружил сына истекающим кровью. Кровотечение остановили и перевезли мальчика в больницу в Убонратчатхани для операции. Хирургам удалось пришить отрезанную часть, однако врачи пока не могут гарантировать полное восстановление функций.

Представители больницы навестили семью и передали 4000 бат (10 тыс. рублей) в качестве компенсации. Глава семейства уже подал заявление в полицию, возмущенный ситуаций и суммой, которая не покроет расходы семьи.