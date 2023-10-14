Глава Союзе потребителей Щелищ спрогнозировал дальнейший рост стоимости продуктов и лекарств

С начала года в нашей стране отмечается рост цен практически на все виды товаров. По словам главы Союза потребителей РФ Петра Щелища, не следует ждать прекращения роста стоимости. Продукты и товары продолжат дорожать из-за роста доходов населения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что экономические и санкционные факторы оказывают влияние практически на все хозяйственные сферы в нашей стране и приводят к подорожанию значительной части товаров внутри ее.

По мнению эксперта, подорожание касается прежде всего самых чувствительных категорий товаров и услуг – лекарств, бензина, проезда.

Он добавил, что в плане продуктов сильнее всего дорожают те, которые невозможно заменить.