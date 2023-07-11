Goldman Sachs: через полвека индийская экономика обгонит американскую

К 2075 году экономика Индии обгонит японскую, германскую и даже американскую и займет второе место в мире после Китая. Такой прогноз сделали аналитики Goldman Sachs.

Рывок будет совершен за счет активного развития технологий и подъема капиталовложений.

При этом у Индии имеется огромный потенциал в развитии рынка труда. В настоящее время соотношение численности неработающих у численности людей трудоспособного населения один из самых низких в Азии.

Но Нью-Дели еще может значительно увеличить долю работающего населения. Прежде всего, за счет активного привлечения в реальный сектор экономики индийских женщин. Сейчас трудоустроены лишь 20% женщин трудоспособного возраста. Впрочем, не учтенными оказываются женщины, занятые индивидуальным производством, а таких в Индии очень много.