Валерий Овчинников высказался о дисквалификации тренера «Балтики»: «Свободу Талалаеву!»

Овчинников о бане тренера «Балтики»: «Он кому-то мешает. Свободу Талалаеву!»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Балтика»]

Российский футбольный тренер Валерий Овчинников в разговоре с «Совспортом» высказался о дисквалификации Андрея Талалаева.

Главный тренер «Балтики» был отстранен на четыре игры чемпионата и оштрафован на 400 тыс. руб. за непристойный жест во время матча пятого тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

Овчинникова возмутил срок дисквалификации.

«Почему именно четыре матча? Кто вообще решает, сколько давать? Судьи какие-то, что ли? Не перепутали, ребята? Мало ли, что человек в запаре покажет. Где написано, что нельзя бить ладонью по кулаку? У нас в толковом словаре Даля жесты описаны?» — сказал Овчинников.

Специалист назвал Талалаева ярким и самобытным тренером. Овчинников предположил, что неудобный рулевой «Балтики» кому-то сильно мешают, поэтому его специально ловят на всяких мелочах, чтобы не дать возглавить топ-клуб.

«Свободу Талалаеву!» — заключил свою речь Овчинников.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал об истории дисквалификаций Талалаева.

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