Валерий Овчинников высказался о дисквалификации тренера «Балтики»: «Свободу Талалаеву!»
Овчинников о бане тренера «Балтики»: «Он кому-то мешает. Свободу Талалаеву!»
Фото: [ФК «Балтика»]
Российский футбольный тренер Валерий Овчинников в разговоре с «Совспортом» высказался о дисквалификации Андрея Талалаева.
Главный тренер «Балтики» был отстранен на четыре игры чемпионата и оштрафован на 400 тыс. руб. за непристойный жест во время матча пятого тура РПЛ с «Рубином» (1:1).
Овчинникова возмутил срок дисквалификации.
«Почему именно четыре матча? Кто вообще решает, сколько давать? Судьи какие-то, что ли? Не перепутали, ребята? Мало ли, что человек в запаре покажет. Где написано, что нельзя бить ладонью по кулаку? У нас в толковом словаре Даля жесты описаны?» — сказал Овчинников.
Специалист назвал Талалаева ярким и самобытным тренером. Овчинников предположил, что неудобный рулевой «Балтики» кому-то сильно мешают, поэтому его специально ловят на всяких мелочах, чтобы не дать возглавить топ-клуб.
«Свободу Талалаеву!» — заключил свою речь Овчинников.
Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал об истории дисквалификаций Талалаева.