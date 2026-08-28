Валерий Овчинников высказался о дисквалификации тренера «Балтики»: «Свободу Талалаеву!»

Главный тренер «Балтики» был отстранен на четыре игры чемпионата и оштрафован на 400 тыс. руб. за непристойный жест во время матча пятого тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

Овчинникова возмутил срок дисквалификации.

«Почему именно четыре матча? Кто вообще решает, сколько давать? Судьи какие-то, что ли? Не перепутали, ребята? Мало ли, что человек в запаре покажет. Где написано, что нельзя бить ладонью по кулаку? У нас в толковом словаре Даля жесты описаны?» — сказал Овчинников.

Специалист назвал Талалаева ярким и самобытным тренером. Овчинников предположил, что неудобный рулевой «Балтики» кому-то сильно мешают, поэтому его специально ловят на всяких мелочах, чтобы не дать возглавить топ-клуб.

«Свободу Талалаеву!» — заключил свою речь Овчинников.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал об истории дисквалификаций Талалаева.