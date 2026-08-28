День знаний — важный праздник для миллионов российских семей. Однако 1 сентября в этом году выпадает на рабочий день, и законодательство не обязывает работодателей предоставлять оплачиваемый отпуск всем родителям школьников. Тем не менее, провести ребенка на торжественную линейку можно абсолютно легально и даже без потери зарплаты, выбрав один из предусмотренных Трудовым кодексом вариантов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала юрист Елена Рудакова.

По ее словам, чтобы с работодателем не возникло проблем, на 1 сентября лучше взять отпуск за свой счет или день в счет ежегодного отпуска. День знаний — не официальный выходной по статье 112 ТК РФ, поэтому работодатель не обязан отпускать работников на школьные линейки их детей.

Перенести день из ежегодного оплачиваемого отпуска

«Если у вас остались неиспользованные дни отпуска, поговорите с руководителем. Возможно, получится „передвинуть“ один день на 1 сентября. Подавать заявление лучше заранее. Так компания успеет скорректировать график, а бухгалтерия — начислить отпускные, потому что их выплачивают не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска», — посоветовала она.

Оформить отпуск без сохранения зарплаты

«Если основной отпуск уже использован, можно попросить у работодателя отпуск за свой счет. Важно помнить, что работодатель вправе отказать, если отсутствие нарушит рабочий процесс. Но есть категории сотрудников, которым отказать нельзя, например, инвалиды, ветераны боевых действий, родители детей-инвалидов. Также дополнительные гарантии могут быть прописаны в коллективном договоре или локальных актах компании. В заявлении можно указать не весь день, а конкретные часы — Роструд допускает такой вариант. На основании заявления работодатель издает приказ», — поделилась Рудакова.

Использовать отгул за ранее отработанное время

«Если вы работали в выходной, праздничный день или сверхурочно и выбрали в качестве компенсации дополнительный день отдыха, то этот день можно взять 1 сентября. Ключевое условие — отгул должен быть уже заработан, авансом его не дают. В этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а сам день отдыха — нет. Аналогично можно взять отгул за сверхурочную работу. Количество часов отдыха будет равно времени переработки», — сообщила юрист.

Эксперт напомнила, что обязательно нужно все оформить письменно.

«Устная договоренность рискованна. Если возникнет спор или травма в это время, отсутствие на рабочем месте документально не подтвердится. На основании вашего заявления работодатель издаст приказ, и в табеле учета рабочего времени отсутствие будет зафиксировано», — заключила собеседница издания.

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу целый ряд законодательных изменений. Речь идет в том числе о расширении использования цифрового рубля, новых правилах сверхурочной работы и других нововведений. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала юрист Елена Рудакова.