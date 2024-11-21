Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025-2027 годы

Государственная дума РФ в третьем окончательном чтении приняла законопроект о федеральном бюджете на последующий 2025 год, а также на период 2026-2027. Об этом сообщил ТАСС.

В Госдуме успешно прошло голосование по поводу утверждения федерального бюджета после его третьего чтения. По закону, бюджетные доходы за следующий год будут находиться на уровне в 40,296 трлн руб., в 2026 году они составят 41,84 трлн руб., и еще через год — 43,154 трлн руб. Дефицит бюджета также будет нарастать с каждым годом. Если в следующем году он будет находиться на уровне в 1,173 трлн руб., то в 2026 году он достигнет цифры в 2,181 трлн руб., а в 2027 году дойдет до 2,761 трлн руб.

Динамика ВВП, по ожиданиям, будет все время улучшаться. В следующем году произойдет рост внутреннего валового продукта на 2,5%, в 2026-м он улучшится на 0,1 процентного пункта, и в 2027 году этот рост дойдет до показателя в 2,8%.

Ежегодно будет подниматься верхний предел для государственного внутреннего долга. Его по закону теперь можно повышать почти на 5 трлн руб. в год, и в 2027 году этот потолок может достигнуть значения в 39 трлн руб. В то же время внешний долг будет так же уверенно сокращаться, на сумму в $2-2,5 млрд ежегодно.

Ранее сообщалось, что в Московской области также происходит утверждение различных муниципальных бюджетов. Так в Балашихе он в следующем году достигнет уровня в 28,5 млрд руб. В эту сумму заложено выполнение 18 различных программ, в том числе и в рамках выполнения четырех национальных проектов.