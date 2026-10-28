Венесуэла под контролем США: что предложил Трамп

Трамп: Венесуэла может стать 51‑м штатом США

Политика

На предвыборном митинге в Техасе президент США Дональд Трамп выдвинул идею превратить Венесуэлу в 51‑й американский штат и провести там выборы губернатора вместо президента. Лидер США назвал отношения с Венесуэлой «очень хорошими» и выразил уверенность, что страна сможет стать процветающим штатом, сообщает ТАСС.

Трамп также напомнил о крупной топливной сделке между странами: по ней под контролем США оказываются более 65 млрд баррелей венесуэльских нефтяных резервов. Компания‑оператор NABEP предоставила американским структурам существенные права — в том числе долю в материнской компании, возможность закупать часть добычи по себестоимости и право вето при назначении руководства.

Стоит отметить, что еще в январе США провели операцию в Венесуэле: были атакованы гражданские и военные объекты, а президент Николас Мадуро с супругой были вывезены в США и предстали перед судом по обвинению в причастности к наркоторговле. Сейчас обязанности главы государства исполняет Делси Родригес.

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