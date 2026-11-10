Зимний отдых: россиян предупредили о росте цен на туры на 15% перед Новым годом

Несмотря на то, что бронирование новогодних туров уже стартовало, российская туриндустрия пока фиксирует отставание спроса от прошлогодних показателей, однако это затишье обманчиво, и ближе к праздникам рынок ждет традиционный ажиотаж.

Как рассказала в интервью Общественной Службе Новостей исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова, туристы в этом году массово откладывают покупку билетов и резервирование отелей на последние недели или даже дни, но такая стратегия рискует оставить их без отдыха.

Эксперт ссылается на прогноз Минэкономразвития, согласно которому этой зимой по России ожидается 32 млн туристических поездок, большая часть которых придется именно на январские каникулы. Осипова настоятельно советует не затягивать с решением: в декабре цены на отдых неизбежно вырастут еще примерно на 15 процентов, а наиболее привлекательные предложения просто исчезнут из продажи, хотя средний чек в сфере туризма уже сейчас увеличился на четыре процента по сравнению с прошлым годом.

По ее мнению, география поездок внутри страны остается обширной, но стабильной: абсолютными лидерами спроса станут экскурсионные маршруты по Москве, Санкт-Петербургу, Вологодской области с вотчиной Деда Мороза и Костроме с домом Снегурочки, где места разлетаются в первую очередь. На этом фоне заметно вырос интерес к горнолыжным направлениям — спрос на Северную Осетию, Мурманскую область, Домбай, Архыз, Шерегеш и Алтай увеличился примерно на 10 процентов. Также в топе предпочтений на Новый год стабильно держатся Нижегородская область, Татарстан, Карелия, Якутия и Ставропольский край, предлагающий широкие возможности от катания на лыжах до санаторного лечения. На зарубежном рынке бал по-прежнему правят страны с безвизовым режимом и прямым авиасообщением: Китай, Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, Казахстан, Турция, Куба, Бали, Шри-Ланка, Грузия и Мальдивы. По этим направлениям сохраняется баланс с прошлым годом, хотя многие путешественники пока боятся возможных отмен рейсов, но Осипова заверила, что сейчас авиасообщение работает стабильно. В любом случае, резюмировала эксперт, ближе к Новому году активность бронирований однозначно повысится, ведь предложений на рынке сейчас очень много — от Сибири до Ставрополья, — и на любой вкус, будь то лечение, спорт или экскурсии.

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