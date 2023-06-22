Индустриальные парки Подмосковья привлекли почти 471 млрд рублей инвестиций

Индустриальные парки Подмосковья за все время работы привлекли почти 471 миллиард рублей инвестиций. Об этом рассказали в областном Мининвесте.

Как отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева, в 67 индустриальных парках области работают около 1,3 тысячи компаний-резидентов. Общая площадь парков превышает три тысячи гектаров.

Сейчас парки заполнены более чем на 84%. Несмотря на это, инфраструктура объектов развивается, что позволит локализовать в регионе больше компаний-резидентов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что регион подписал 36 соглашений на 150 миллиардов рублей в рамках ПМЭФ – 2023.