Андрей Воробьев: в рамках ПМЭФ мы подписали 36 соглашений на 150 млрд рублей

Подмосковье в рамках ПМЭФ заключило тридцать шесть соглашений на 150 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать в области восемнадцать с половиной тысяч рабочих мест. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Время реализовывать все проекты», - подчеркнул он.

Глава региона рассказал, что в ходе форума посетителей областного стенда угощали продукцией от местных производителей. Настоящим хитом стала коломенская пастила. Вместе с гендиректором фабрики Еленой Дмитриевой глава региона обсудил перспективы развития бренда. Предприятие вносит значительный вклад в развитие туризма в Подмосковье, и власти оказывают ему всевозможную поддержку. Ранее предприятию частично возместили затраты на обновление оборудования. Сейчас решается вопрос о передаче фабрике участка земли в усадьбе Сенницы для создания яблоневого сада.

«Эти земли свободны, потому обязательно над этим поработаем. К тому же, усадьба сможет стать еще одним знаковым местом в Подмосковье», - сказал Воробьев.

Он также сообщил, что предприятие планирует расширяться – в ближайшее время фабрика получит для этого помещения, расположенные по соседству.

«Мы рады, что у нас в Подмосковье есть люди, предприниматели, которые горят своим делом, любят регион и готовы двигаться вперед. Мы с вами», - добавил губернатор.

Ранее губернатор принял участие в деловой сессии Агентства стратегических инициатив.