Китай введет санкции против США из-за поставок оружия Тайваню

Китайские власти заявили, что терпение Пекина лопнуло и КНР начнет применять в отношении США за непрекращающиеся поставки оружия мятежному Тайваню рестрикционные меры.

Как говорится в сообщении МИД КНР, страна введет против пяти американских компаний ряд ограничительных мер. Помимо тайваньского вопроса Пекин утомили вводимые последний год Вашингтоном санкции против частных лиц КНР и некоторых китайских предприятий.

«США откровенно нарушают принцип «одного Китая»... продавая оружие на Тайвань, и под разными предлогами вводят противозаконные односторонние санкции... В ответ... Китай решил ввести санкции в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions», — приводится на сайте МИД КНР.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне поддерживают принцип «одного Китая», выступая за мир на Тайване. Однако это не является препятствием для США поставлять на остров вооружения.