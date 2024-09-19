Кофейную фабрику в Подольске достроят в 2027 году

Работы по возведению кофейной фабрики в Подольске будут завершены в 2027 году. Сейчас степень строительной готовности производства составляет 70%, рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Фабрика строится в Коледино с лета прошлого года. В ее состав входят корпус по производству кофейной продукции, корпус обжарки кофе, котельная и ряд вспомогательных сооружений.

Фабрику введут в два этапа. Сначала заработает корпус обжарки кофе. Его мощность составит семнадцать тонн в сутки. После этого будет запущено производство кофейной продукции. Здесь будут производить около сорока шести тонн продукции в сутки.