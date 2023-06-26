Компании Подмосковья могут пройти опрос на тему развития кадрового потенциала

Подмосковные компании могут пройти опрос на тему перспектив развития кадрового потенциала и востребованности профессий рабочих и должностей служащих на рынке труда и в сфере занятости населения.

Опрос проводит ВНИИ труда Минтруда России по заданию Министерства труда и социальной защиты РФ.

Принять участие в опросе могут представители организаций независимо от размера, формы собственности и отраслевой принадлежности, в том числе – представители системообразующих организаций, планирующих и реализующих инвестиционные, инфраструктурные проекты.

Опрос доступен по этой ссылке. Он проводится с 26 июня по 31 августа.