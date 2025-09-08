Кому повысят зарплату в 2025? Раскрыта секретная формула индексации для бюджетников

Согласно официальной информации, озвученной депутатом Государственной думы Алексеем Говыриным, с 1 октября будущего года запланирована индексация денежного содержания сотрудников, чьи трудовые доходы обеспечиваются напрямую из федеральной казны, сообщает РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что величина повышения будет соответствовать 7,6%. При этом он акцентировал внимание на том, что данная мера коснётся исключительно организаций федерального подчинения, в то время как региональные и муниципальные учреждения остаются вне действия этого распоряжения.

Под новые условия оплаты труда подпадают три основные категории федеральных служащих: сотрудники казённых, бюджетных и автономных учреждений; работники госорганов, чья система начисления заработной платы регламентирована постановлением Правительства №583; а также гражданский персонал в воинских частях и подразделениях силовых ведомств.

Как пояснил Алексей Говырин, на практике увеличение дохода произойдёт за счёт роста базовых окладов и тарифных ставок. Поскольку множество стимулирующих выплат и надбавок рассчитываются в процентном соотношении от оклада, их размер также возрастёт пропорционально.

Отдельно депутат отметил, что преподаватели школ, воспитатели дошкольных учреждений и медики государственных поликлиник, финансируемые из бюджетов субъектов и муниципалитетов, не попадают под действие данной индексации. Вопрос об изменении их заработных плат будет решаться местными властями в зависимости от возможностей каждого конкретного региона.

Ранее сообщалось о том, что зарплаты педагогов в 75 субъектах РФ ниже МРОТ.