Снегопад повалил дерево на машину: как сделать ремонт не за свой счет

Получить компенсацию после падения ветвей деревьев на машину из-за непогоды можно даже без каско, но для этого придется обращаться в суд. Как сделать ремонт поврежденного деревом автомобиля не за свой счет, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования Егор Лысой.

Мощный циклон, обрушившийся на Московскую область 27–28 апреля, повалил 872 дерева. Коммунальщики оперативно ликвидируют последствия непогоды. По последним данным регионального Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, убрано свыше 300 упавших деревьев, оставшуюся часть планируется ликвидировать в течение суток.

Автомобилисты, столкнувшиеся с негативными последствиями непогоды — падением ветвей деревьев на машины, могут получить компенсацию, рассказал эксперт Лысой.

«Однако для этого потребуется доказать, что причиной повреждений стало ненадлежащее содержание территории: например, упавшее дерево было аварийным, но ответственная организация не приняла своевременных мер по его удалению. Подобные споры, как правило, рассматриваются в судебном порядке, документы с места происшествия в этом случае будут иметь ключевое значение», — отметил он.

Обезопасить свой бюджет от расходов на ремонт авто поможет добровольное страхование ТС. ОСАГО в данном случае не работает, подчеркнул Лысой, — полис возмещает только ущерб, причиненный водителем другим участникам движения, но не покрывает повреждения от стихии.

«Если у вас есть полис каско, то первым делом стоит позвонить в страховую компанию — важно сделать это сразу, не пытаясь освободить авто от упавших предметов и не перемещая его. Затем нужно вызвать полицию, чтобы составить протокол и задокументировать происшествие. В ожидании сотрудников полиции стоит зафиксировать повреждения — сделать фото и видео с разных ракурсов при хорошем освещении. Все это понадобится при обращении в страховую», — пояснил специалист.

Страховая компания обеспечит ремонт машины или финансовую выплату, исходя из условий договора, уточнил Лысой.

Холодная погода продержится в Подмосковье до конца апреля, в том числе выпадение снега все еще возможно местами. Весна, по прогнозам синоптиков, вернется в первых числах мая.