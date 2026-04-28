«Почему вы не заметили это четыре года назад?»: певец Воробьев высказался о меме, возникшем из-за образа Джокера

Российский певец Алексей Воробьев неожиданно обнаружил, что его старое видео, где он предстал в образе Джокера, превратилось в интернет-мем. Казалось бы, радуйся популярности, но артист отреагировал на это довольно двойственно, пишет Super.ru.

С одной стороны, он не смущен таким внимание к себе, но с другой — искренне недоумевает, почему этот ролик не завирусился еще четыре года назад. По словам певца, в 2022 году такой контент был как нельзя более «в тему» и был ему очень нужен, а теперь, когда он уже перестал быть актуальным, фанаты вдруг «подтянулись» и начали активно тиражировать мем.

«А то привыкли выезжать на чужом бомбовом контенте. Давайте как-то по-честному… На бартерных условиях», — отшутился артист.

Он также добавил, что ждет от подписчиков более быстрой реакции на его творчество, особенно на новые песни.

«Если вы не помогли с продвижением моего прошлого трека, помогите с новым хитом», — предложил артист.

Это была, конечно, шутка, но в ней есть доля правды: музыканту обидно, что его работу замечают лишь спустя годы, когда она становится частью интернет-фольклора, а не в момент выхода.

