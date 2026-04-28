В Подмосковье дали старт поисковому сезону «Вахта Памяти — 2026». Торжественная церемония прошла в филиале Центрального музея Военно-воздушных сил в Монино, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В церемонии приняли участие около 700 человек, в том числе представители Прокуратуры Подмосковья, поисковых отрядов, общественных организаций, патриотических клубов и молодежных объединений.

Поисковики региона планируют провести свыше 500 экспедиций, включая более 200 — на территории Подмосковья. Особое внимание уделят проекту «Битва за Москву»: при поддержке Правительства Подмосковья состоится 10 экспедиций, посвященных этому сражению. Также в рамках сезона проведут «Уроки Мужества», продолжат реализацию проекта «Судьба солдата» и организуют выставку «Без срока давности. Московская область».

«Я желаю всем удачи и плодотворной работы!» — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

В рамках открытия сезона были организованы тематические выставки и интерактивные площадки. В завершение прошла экскурсия по Центральному музею Военно-воздушных сил.

Поисковое движение Подмосковья — это 113 поисковых отрядов и 12 крупных объединений. В 2025 году поисковики региона провели более 300 экспедиций, в том числе 90 — на территории Подмосковья. В результате были найдены и захоронены останки 150 советских солдат.

