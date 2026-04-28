С бара Вани Дмитриенко потребовали 1,2 млн рублей

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко столкнулся с проблемами в бизнесе: на его бар, расположенный в Москве, подали в суд, сообщает Super.ru со ссылкой на телеграм-канал «Звездач». Иск в Арбитражный суд направила компания «Новара». Она требует взыскать с заведения 1,2 млн рублей.

Руководства бара артиста обвиняют в ненадлежащем исполнении обязательств по договору возмездного оказания услуг. Что именно пошло не так, не уточняется, но дело уже принято к производству и находится на рассмотрении.

Интересно, что юридическим лицом заведения, о котором идет речь, является ООО «Тесто». Оно оформлено на ресторатора Павла Чеснокова. Сам Ваня Дмитриенко, судя по всему, напрямую не фигурирует в документах, но, как владелец бизнеса, не может оставаться в стороне

