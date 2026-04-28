Педагоги Подмосковья приняли участие в межмуниципальном форуме на тему использования ИИ в образовании

Педагоги Подмосковья приняли участие в межмуниципальном форуме «Координаты перемен 3.0» на тему использования искусственного интеллекта в образовании. Мероприятие посетили более 300 специалистов, сообщает Министерство образования Московской области.

Форум прошел в Инженерной школе в Дмитрове. Его участниками стали педагоги из разных округов Подмосковья, а также молодые ученые университета «Дубна», специалисты проекта «СберОбразование», представители «Цифриума» и Центра знаний «Машук».

В рамках форума прошло пленарное заседание, на котором вручили награды педагогам, победившим в конкурсе «ИИ в школе: от теории к практике». Также работали 10 тематических секций, в ходе которых обсудили вопросы цифровизации образования, повышения мотивации школьников, взаимодействия школ и вузов. Особое внимание уделили проекту «Ассистент преподавателя».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие проекты с использованием ИИ реализуются в сфере образования в регионе.