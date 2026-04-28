К 8 годам колонии приговорили жителя Солнечногорска, который зарезал соседа за отказ угостить сигаретой

В Солнечногорске вынесли приговор 72-летнему местному жителю, который убил своего соседа за оскорбление и отказ угостить сигаретой. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Преступление было совершено в августе 2024 года в деревне Осипово. Подсудимый и его сосед находились в состоянии алкогольного опьянения, когда между ними произошла ссора. В ходе разборок подсудимый нанес потерпевшему несколько ударов ножом. В результате тот скончался на месте.

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Мужчину единогласно признали виновным. Суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.

