«Звездные» козы во Фрязине: люксовых копытных, как у Самойловой, продают по цене ужина

Соцсети давно диктуют моду на все: от формы бровей до пород домашних животных. Когда рэпер Джиган подарил своей супруге Оксане Самойловой карликовую камерунскую козочку, соцсети взорвались. Рогатая малышка мгновенно стала символом статуса и «тяжелого люкса». И вот теперь жители Подмосковья могут приобщиться к звездной жизни, не разоряясь на счетах. Как сообщает REGIONS , во Фрязине на городской доске объявлений появилось предложение, от которого трудно отмахнуться: камерунская козочка всего за 5 тысяч рублей.

Пользователи фрязинских пабликов заметили объявление и не смогли пройти мимо. Текст звучал как насмешка над гламурными миллионерами. Продавщица обещала отдать карликовую камерунскую козочку как у Самойловой за символические 5000 рублей.

Для сравнения: оригинальный питомец Самойловой после развода с рэпером, по слухам, обошелся чете в сумму с несколькими нулями. А здесь — пять тысяч. Стоимость среднего ужина в подмосковном ресторане или половины авиабилета до Сочи.

Чем так хороша камерунская порода

Эти козы — настоящие звезды миниатюры. Они вырастают не выше крупной собаки, весят от 10 до 15 килограммов и выглядят так, будто их рисовал мультипликатор. У них короткие ноги, большие глаза и дружелюбный нрав. Они не требуют пастбищ размером с футбольное поле, их можно держать в частном доме с небольшим участком. И они невероятно фотогеничны — идеальный контент для блога.

Автор объявления из Фрязина прямо это и подчеркивает: будущая звезда соцсетей нового хозяина обойдется смешную сумму.

Реакция города: шутки и серьезные вопросы

Объявление вызвало бурное обсуждение в городских чатах. Жители шутят, что тренд на «сельский шик» добрался до Фрязина окончательно и бесповоротно.

