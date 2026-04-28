Соловьев перевел 1 млн рублей в пользу животных, чтобы выйти в эфир с Боней

Конфликт, который еще недавно казался неразрешимым, обрел мирное и даже благородное завершение . Телеведущий Владимир Соловьев перечислил 1 млн рублей в фонд помощи животным. Об этом сообщила Виктория Боня, которая во вторник, 28 апреля, вышла в эфир с журналистом, пишет glavny.tv.

Боня, которая ранее грозилась подать на журналиста в суд из-за оскорблений в ее адрес, опубликовала в соцсетях историю о благотворительном жесте и заявила, что не будет добиваться продолжать разбирательство через суд.

Напомним, что конфликт между Соловьевым и Боней разгорелся после того, как модель записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором указала на острые проблемы российского общества. Телеведущий оскорбил блогера в прямом эфире, чем вызвал негативную реакцию общества. Телеведущего обвинили в мизогинии, а руководством телеканала, в эфире которого были сказаны нелестные слова, призвали отстранить его.

По словам Бони, договоренность с Соловьевым о том, что она не будет подавать коллективный иск, стала возможной благодаря искреннему желанию журналиста исправить ситуацию.

«Миллион на помощь животным — это добрый и правильный шаг», — написала блогер.

Таким образом, скандал, который мог закончиться судебными тяжбами, обернулся реальной помощью тем, кто не может постоять за себя сам.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко разыграл Викторию Боню, пригласив ее переехать.