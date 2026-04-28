Британский шик в Наро-Фоминске: случайная находка открыла секрет успеха «Вишневого сада»

На первый взгляд — просто старая дача на берегу реки. Но исследования наро-фоминских краеведов превратили это место в настоящую сокровищницу промышленной истории. Дача «Нара», принадлежавшая семье фабрикантов Якунчиковых, хранила под своими обоями и плиткой следы абсолютной роскоши. Оказалось, что ванную комнату здесь украшала керамика, которая стоила вровень с отделкой британского парламента, а террасы выложили инновационной плиткой из Харькова. О «тихой роскоши» дореволюционного быта и чеховских местах округа — в материале REGIONS .

Сотрудники Наро-Фоминского историко-краеведческого музея давно подозревали: дача «Нара» — не просто рядовой особняк. Владельцы, семья промышленников Якунчиковых, слыли людьми с безупречным вкусом и прогрессивными взглядами. Но реальность превзошла ожидания.

Английский след: керамика для избранных

Разбирая сохранившиеся фрагменты отделки, исследователи установили, что одна из ванных комнат была облицована декоративной плиткой легендарного британского бренда Minton Hollins & Co. В середине XIX века эта компания считалась ведущим производителем архитектурной керамики во всей Европе.

Чем же так знаменит этот бренд? Его продукция украшала здание британского парламента в Лондоне — символ британской государственности. Более того, керамика Minton Hollins & Co. была использована при отделке Капитолия США в Вашингтоне. То есть, принимая ванну в Якунчиковской усадьбе, гость чувствовал себя едва ли не членом палаты лордов.

Харьковский авангард: финские технологии в русской глубинке

Английским шик не ограничивался. Ранее музейщики выяснили, что терраса одного из домов усадебного комплекса была выложена плиткой «Товарищества барона Эдуарда Бергенгейма в Харькове».

Барон Бергенгейм, финский инженер, был настоящим технологическим новатором. В 1876 году он первым разглядел потенциал донецких глин и наладил производство, которое стало прорывом для Российской империи. Выбор именно этой плитки для открытой террасы говорит о многом: Якунчиков следил за техническими новинками и не боялся сочетать британскую классику с харьковским индустриальным дизайном.

Где Чехов писал «Вишневый сад»

Дача «Нара», обустроенная в середине 1890-х годов, была не просто красивым зданием. Она стала культурным центром региона. Здесь гостили Станиславский, художник Грабарь, режиссер Немирович-Данченко. Но главным гостем был, без сомнения, Антон Павлович Чехов.

Писатель жил здесь летом 1903 года. Природа привела его в полный восторг. В своих письмах он делился впечатлениями: «Теперь проживаю я в Наре, в имении Якунчиковой… Погода здесь дивная, очаровательная, все в цвету, птицы кричат день и ночь. Я сижу у большого окна и помаленьку работаю».

Историки и литературоведы бережно хранят легенду: обстановка имения Якунчиковых послужила прототипом для декораций ко второму действию пьесы «Вишневый сад». Так что британская плитка в ванной и харьковская терраса вполне могли видеть классика русской литературы за работой. Сегодня эти находки позволяют иначе взглянуть на «тихую роскошь» дореволюционного быта — она была не показной, но очень качественной и очень европейской.

