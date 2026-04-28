Спасатели Подмосковья ликвидировали последствия дорожной аварии с участием автобуса и грузовика

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции ликвидировали последствия дорожной аварии с участием автобуса и грузового автомобиля.

Инцидент произошел в районе села Воздвиженское в Сергиевом Посаде. На 59-м километре трассы М-8 «Холмогоры» столкнулись автобус и грузовик, которые двигались в попутном направлении.

Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы исключить возгорание, и передали водителя автобуса медикам. Он был госпитализирован. Пассажиров — около 20 человек — увезли на другом автобусе. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о трансформации службы скорой помощи в Подмосковье.