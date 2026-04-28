В Красногорске вынесли приговор бывшему гендиректору букмекерской компании за взятку в 10 млн рублей

В Красногорске суд вынес приговор бывшему гендиректору букмекерской компании и его посредникам за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в 2024 году руководитель букмекерской компании решил дать взятку сотрудникам полиции, чтобы избежать расследования о противоправных действиях аффилированных ему коммерческих организаций. Для этого он привлек в качестве посредников адвоката, частного детектива, руководителя подразделения столичного отдела полиции и еще двух соучастников. Через них была достигнута договоренность о передаче взятки оперативному сотруднику в размере 10 млн рублей. При этом посредники сообщили злоумышленнику, что общая сумма взятки составит 60 млн рублей.

После этого 10 млн рублей передали правоохранителю, который действовал в рамках оперативного эксперимента. Оставшиеся деньги посредники разделили между собой.

В результате директора компании приговорили к 8 годам и 2 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 15 млн рублей. Адвоката приговорили к 7 годам и 2 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 12 млн рублей. Экс-сотрудника полиции — к 3,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, у них конфисковали 32 млн рублей и 80 тыс. долларов. В отношении частного детектива ранее суд вынес обвинительный приговор.

