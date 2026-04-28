Когда сеять морковь и свеклу в Подмосковье в 2026 году: садовод назвал идеальное окно с 1 по 15 мая

Садовод из Подмосковья с тридцатилетним стажем Борис Воронович рассказал REGIONS, когда и как правильно сеять морковь и свеклу, чтобы получить крупные сладкие корнеплоды, которые будут лежать всю зиму. Главное правило — не торопиться.

По словам Вороновича, земля в регионе должна прогреться до плюс восьми градусов на глубине пять сантиметров. Классические сроки в Московской области — первая половина мая, идеальное окно длится с 1 по 15 мая. Многие опытные дачники ориентируются на березовые листья: когда они становятся размером с копейку — пора сеять. В 2026 году это выпадает на первую декаду мая. Эксперт советует дождаться, когда ночная температура перестанет опускаться ниже плюс трех градусов. По его прогнозам, безопасное окно откроется примерно 5–7 мая.

Воронович напоминает, что лунный календарь — лишь подсказка. В Подмосковье погода важнее звезд. Благоприятные дни для посева корнеплодов в мае 2026 года: 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 26–30. Неблагоприятные — 1, 3, 15–18, 22, 23, 31. Если не получилось в мае, можно посеять в начале июня (урожай будет чуть меньше).

Грядку лучше перекопать с осени, добавив перегной или компост. Свежий навоз вносить нельзя — корнеплоды станут уродливыми и накопят нитраты. На тяжелых глинистых почвах полезно добавить песок. Семена моркови перед посевом замачивают на сутки в теплой воде, потом подсушивают. Семена свеклы можно замочить на 8–10 часов или сеять сухими.

Воронович предостерегает от слишком густого посева и советует смешивать семена с песком (1:5). После посадки важно не пересушить грядку: морковь и свекла чувствительны к влаге первые две-три недели. Подкармливать лучше золой. А чтобы свекла выросла сладкой, в середине июля ее поливают солевым раствором (столовая ложка на ведро воды). Морковь станет слаще после подкормки борной кислотой (на кончике ножа на ведро воды).

Убирают корнеплоды до первых заморозков — в конце сентября — первой половине октября. Хранят в подвале или погребе при температуре от ноля до плюс двух градусов, пересыпая песком или опилками. Лучшие сорта для Подмосковья: морковь — Шантане, Витаминная, Лосиноостровская; свекла — Бордо, Цилиндра, Египетская плоская. Воронович резюмирует: лучше посеять на неделю позже, чем на неделю раньше.

