В Подмосковье прошло торжественное мероприятие в честь Дня работника скорой медицинской помощи
Фото: [Московская областная станция скорой медицинской помощи]
Торжественное мероприятие в честь Дня работника скорой медицинской помощи прошло в Люберецком дворце культуры. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В мероприятии приняли участие представители 54 подстанций областной станции скорой медпомощи. Более 70 человек получили награды от губернатора Подмосковья, федерального и регионального Минздравов, медпрофсоюза региона и депутатского корпуса.
«Спасибо вам за то, что выбрали эту трудную профессию. Вы не просто работаете с пациентами, вы спасаете человеческие жизни, прилагая максимум усилий для этого. Рад, что ваш труд сегодня оценен, что лучшие из вас получили заслуженные награды. Верю, что наша служба станет еще профессиональнее, еще быстрее», — сказал и. о. главврача подмосковной скорой Константин Егоров.
