Кроссовер Geely Monjaro обновили для России

Автомобиль теперь доступен в комплектации «Люкс», которая получила значительные улучшения. Главное новшество — оснащение машины современным комплексом систем помощи водителю ADAS. В него входят адаптивный круиз-контроль, функция удержания в полосе и система распознавания дорожных знаков.

Кроме того, в салоне появились трехзонный климат-контроль, аудиосистема с восемью динамиками и 19-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна. Водительское кресло теперь оснащено вентиляцией.

На передней панели установлены три экрана с диагональю 12,3 дюйма каждый. В списке оборудования — панорамная крыша, атмосферная подсветка и полный «зимний пакет», включающий обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и зеркал.

Техническая начинка осталась прежней: под капотом 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и интеллектуальной системой полного привода.

Цена обновленной версии составляет 4,6 млн рублей. За улучшенное оснащение доплата оказалась символической — 50 тыс. рублей. Для сравнения: в Китае у Geely Monjaro появилась «сверхдешевая» версия стоимостью от 1,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что компания Changan рассматривает производство кроссовера CS35 Max в России.