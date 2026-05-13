Московская областная филармония приглашает в Ногинск послушать музыку Мендельсона

13 мая в Ногинске состоится премьерный концерт симфонического оркестра Московской областной филармонии «Волшебный мир Мендельсона». Мероприятие пройдет в Московском областном театре драмы и комедии (Богородский округ) и станет заключительным в абонементе. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Программа посвящена творчеству Феликса Мендельсона Бартольди — выдающегося композитора эпохи романтизма. Его музыка пленяет гармоничным сочетанием классической ясности формы, поэтичности и эмоциональной глубины. Зрители смогут по‐настоящему оценить мастерство автора и ощутить атмосферу романтизма через звучание трех крупных оркестровых произведений.

В 1-м отделении концерта прозвучат увертюра «Гебриды, или Фингалова пещера» и концерт для скрипки с оркестром. Во 2-м отделении будет исполнена Симфония №1 до минор, соч. 11.

На сцене выступят: симфонический оркестр Московской областной филармонии под руководством Дмитрия Юровского, Даниил Бессонов — лауреат международных конкурсов, дирижер Максим Бетехтин.

Начало в 19:00. Возрастное ограничение — 6+.

