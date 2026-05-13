Более 160 тыс. сеянцев молодых деревьев высадят в Орехово-Зуевском лесничестве

В Орехово‐Зуевском лесничестве стартуют работы по восстановлению лесных массивов. Специалисты Орехово‐Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» подготовили к высадке 167,8 тыс. сеянцев сосны. Посадочный материал выкопали в Ульянинском лесном питомнике — здесь выращивают крепкие, жизнеспособные сеянцы, готовые к адаптации в естественных условиях.

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области, в Зуевском участковом лесничестве на площади 9,6 га успешно высадили 30,7 тыс. молодых сосен. Это первый шаг большой программы, направленной на обновление и оздоровление подмосковных лесов.

В ближайшее время эстафету примет Белавинское участковое лесничество: здесь на участке в 11,3 га планируют разместить 45,2 тыс. юных деревьев. Работы тщательно спланированы — специалисты учитывают особенности почвы, микроклимат и другие факторы, чтобы обеспечить максимальную приживаемость сеянцев.

Масштабная кампания по дополнению лесных культур охватит сразу несколько лесничеств региона: Губинское, Яковлевское, Северное, Зуевское, Ликинское и Белавинское. На общей площади 75 га высадят 18 тыс. сеянцев ели и 87 тыс. сеянцев сосны.

