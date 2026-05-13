В Воскресенске открыли после ремонта амбулаторию в селе Конобеево

В городском округе Воскресенск после ремонта открыли амбулаторию в селе Конобеево. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Объект расположен на улице Новые дома, 16. Здесь оказывают медицинскую помощь 3 тыс. жителей, в том числе 650 детям.

В амбулатории можно попасть на прием к терапевту, педиатру, врачу общей практики, стоматологу. Также обустроены процедурные и прививочные кабинеты, фильтр-боксы, дневной стационар. Ежемесячно будут приезжать бригады узких специалистов с диагностическим оборудованием.

«На прошлой неделе в Воскресенске после ремонта заработала амбулатория в селе Ашитково. Благодаря проведенным ремонтам, мы создали комфортные условия как для медперсонала, так и для пациентов», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта взрослой поликлиники в Щелково.