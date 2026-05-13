Свыше 6,8 тыс. объектов капитального строительства зарегистрировали в Подмосковье в апреле

В Подмосковье в апреле 2026 года зарегистрировали 6,8 тыс. объектов капитального строительства. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Из указанного числа более 3 тыс. объектов — это индивидуальные жилые дома, общая площадь которых составляет 391 тыс. кв. м. Налоговый потенциал от этих объектов составит 48 млн рублей.

Наибольший вклад в налоговый оборот внесли Истра, Раменский округ и Дмитров. В Истре зарегистрировали 1,6 тыс. объектов, в том числе более 1 тыс. частных домов. В Раменском — 1,5 тыс. объектов, включая около 1 тыс. ИЖС. В Дмитрове — 1,2 тыс. объектов, в том числе 774 частных дома. Налоговый потенциал составляет 15 млн рублей, 6,2 млн рублей и 4,9 млн рублей соответственно.

С начала 2026 года в Подмосковье зарегистрировали более 21,7 тыс. объектов недвижимости, в том числе 13,1 тыс. индивидуальных жилых домов. Общий налоговый потенциал составил 108 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе из аварийных домов переселили более 11 тыс. человек.