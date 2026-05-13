Киберэксперт предупредил о смертельной опасности и медленном убийстве гаджета

Вы берете телефон в ванную, чтобы посмотреть видео или ответить на звонок? Вы медленно его убиваете. А если еще и заряжаете — рискуете жизнью. Главный редактор ИТ-издания Владимир Зыков раскрыл шокирующую правду о привычке, которая есть у миллионов россиян. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Казалось бы, что страшного — пар и конденсат. Но эти невидимые враги оседают в динамиках, разъеме зарядки и на контактах. Сначала телефон работает нормально, но внутри уже началось окисление шлейфов и платы. Потом зарядка идет плохо, звук становится тише, микрофон хуже пишет голос. И это уже необратимо.

Но самое страшное — зарядка в ванной. Если гаджет, подключенный к сети, упадет в воду, вы получите удар током. Летальный исход гарантирован с высокой степенью вероятности — предупреждает эксперт. Влага и электричество — смертельное комбо. Даже влагозащита не спасет, если вы заряжаете устройство.

