Современные протезы вернули жителей Севера к оленям и бегу

Потеря руки или ноги для многих звучит как приговор полноценному передвижению. Но ямальцы, получившие современные протезы, доказывают обратное. Тундровик пасет оленей, бывший боец сам пригнал машину из Екатеринбурга, а еще один пациент настолько освоился, что устроился работать в центр, где его поставили на ноги. Редакция интернет-издания «Ямал-Медиа» выяснила, как технологии меняют судьбы в арктическом регионе.

«Жемчужина» на краю земли: что за центр помогает северянам

В Салехарде с 2022 года работает реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина Югры». Это единственное место на западе округа, где можно получить протезы и технические средства реабилитации, не уезжая за тысячи километров в Тюмень или Москву. Помощь здесь уже оказали сотням человек, включая 30 бойцов специальной военной операции.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал расширение филиала. В новых домах Обдорского микрорайона подыщут помещение побольше, чтобы увеличить площадь центра. Сейчас учреждение работает бесплатно по контракту с Социальным фондом России и по электронным сертификатам.

Второе отделение центра находится в Ноябрьске. Там оборудованы комнаты для бесплатного проживания иногородних пациентов — по типу гостиничных номеров. Это критически важно для жителей отдаленных поселков, которые приезжают за протезами за сотни километров.

От слепка до принта: как собирают новую ногу

Процесс получения протеза в «Жемчужине» напоминает высокотехнологичный конструктор. Сначала специалисты снимают слепки и изготавливают примерочную гильзу. Это ключевой элемент, который должен сидеть идеально — плотно, но без дискомфорта. После сборки и примерки следует самый творческий этап: дизайн и облицовка. По желанию пациента на гильзу наносят стильный принт или делают классическую косметическую оболочку.

Финальный аккорд — Школа ходьбы. Протезом мало владеть, ему нужно научиться управлять.

«Получить современный протез — это только половина пути. Главное — научиться им пользоваться так, чтобы движения стали естественными, уверенными и не приносили дискомфорта. Мы не просто выдаем протезы, мы обучаем искусству ходьбы заново», — говорят в «Жемчужине Югры».

Для обладателей протезов рук тренировки проходят на бизибордах и с обычными бытовыми предметами. Задача — вернуть человеку способность завязывать шнурки, брать кружку или открывать дверь.

Четыре уровня активности: от дивана до марафона

Все протезы нижних конечностей делятся на классы в зависимости от образа жизни пациента.

К1 (низкий) : передвижение в пределах квартиры, медленно, с опорой или помощью близких.

К2 (средний) : ходьба без опоры по ровной поверхности в помещении и на улице.

К3 (повышенный) : неограниченная ходьба с разной скоростью, преодоление препятствий.

К4 (высокий) : максимальная активность без ограничений. Ходьба по любой поверхности, бег, занятия спортом.

Живые истории: оленевод, спортсмен и человек-легенда

Тундровик против костылей. Алексей Худи — оленевод, который круглый год живет в чуме и не собирается перебираться в город. Раньше он передвигался на костылях и было очень тяжело выполнять даже простые бытовые обязанности. Получив протез в Салехарде, Алексей вернулся к привычной жизни: рыбалка, охота, выпас оленей.

Спорт не ждет. Виктор год назад подорвался на мине. Первый протез, полученный за счет Минобороны, причинял боль и мешал ходить. В ноябрьском филиале «Жемчужины» ему изготовили новые модульный и купальный протезы по индивидуальному слепку. Теперь мужчина планирует вернуться к занятиям спортом.

Из пациента в сотрудники. История Евгения Константинова — отдельный сюжет для кино. Раненный на СВО, он потерял обе ноги ниже колена. На протезах мужчина стоит с сентября 2025 года. И не просто стоит — он устроился на работу в ту самую «Жемчужину Югры», где его реабилитировали.

«Если не знают, что я на протезах, то многие и не обращают даже внимания. Впереди еще много чего сложного, будет не просто. Это тяжело — первые 100 метров ты весь мокрый. Но это временно», — отметил Константинов.

В январе он самостоятельно пригнал из Екатеринбурга домой автомобиль без ручного управления. Теперь мужчина помогает другим протезистам советом и личным примером: жизнь после ампутации не просто продолжается — она набирает новые обороты.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли подростка, у которого бедренная кость «соскальзывала» с шейки бедра.