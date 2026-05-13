«Дождь затопил Рязань, а тепло вернулось с грозой»: синоптики предупредили об опасной оборотной стороне потепления

Радуйтесь теплу, но не забывайте зонт. Синоптики «Метеовестей» предупредили: долгожданное потепление в России имеет оборотную сторону. Вместе с солнцем идут ливни, грозы и даже град. Уже пострадали Рязань и Нижний Новгород, а впереди — новые испытания. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Специалисты поясняют: чем сильнее прогревается воздух, тем больше водяного пара он вбирает. Результат — разгул стихии. В Рязани после сильного грозового дождя затопило целые районы. В Нижнем Новгороде буря принесла ливень с градом и шквалистый ветер. Коммунальщики работают в авральном режиме, а автомобилисты подсчитывают убытки от побитых машин.

При этом температура продолжает расти. До конца рабочей недели в Москве днем обещают +20…+23. А в субботу и воскресенье, 16–17 мая, воздух прогреется до +25. Идеальная погода для шашлыков и пикников. Но синоптики предупреждают, что единственный минус такой погоды — повышенная вероятность ливней и гроз. То есть солнце может сменяться адом.

Для дачников и отдыхающих это значит, что выезд на природу нужно планировать с запасом. Шатры должны быть крепкими, а костры — подальше от деревьев. В городах — не парковать машины под старыми тополями и не забывать дома плащи.

Ранее стало известно, как россиянин выживал в якутской тайге без еды четверо суток.