«Квартиры станут меньше, а цены — выше». Новый прогноз по рынку недвижимости: кто виноват и как это случилось?

Цены на жилую недвижимость в России продолжат стабильный рост, несмотря на стратегическую адаптацию застройщиков к снижению платёжеспособного спроса.

Согласно совместному исследованию консалтинговой компании «Яков и партнеры» и Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), средняя стоимость квадратного метра в 2025 и 2026 годах может увеличиваться на 6% ежегодно.

Как отмечают эксперты в работе «Тренды развития рынка девелопмента: новая нормальность», ключевой реакцией рынка на текущие экономические условия станет изменение самой продукции. Чтобы сохранить доступность, девелоперы будут предлагать покупателям квартиры меньшей площади. Прогнозируется, что средний метраж строящегося жилья сократится примерно до 48,6 кв. м.

Ожидается, что объёмы продаж через договоры долевого участия выйдут на плато: около 475 тысяч квартир в 2025 году и 480 тысяч — в 2026. Рынок ипотечного кредитования также стабилизируется с прогнозируемым объёмом в 2 и 2,2 трлн рублей соответственно.

По мнению специалистов, эти тенденции знаменуют завершение фазы бурного расширения. Как пояснил генеральный директор «Института развития строительной отрасли» Кирилл Холопик, в ситуации с дефицитом финансирования и снижением ликвидности девелоперы кардинально меняют подходы. Основной фокус смещается от масштабного роста в сторону оптимизации: сокращения объёмов нового строительства и жёсткого контроля над издержками, что, однако, не остановит постепенного подорожания квадратного метра.

Ранее сообщалось о том, что подрыв доверия к вторичному жилью выгоден застройщикам.