Российские хоккеисты «Миннесоты» набрали пять очков в матче с «Далласом»

В пятом матче серии плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» обыграли «Даллас Старз» со счетом 4:2 и вышли вперед в противостоянии 3-2. Российские хоккеисты «Дикарей» записали на свой счет пять результативных баллов.

Кирилл Капризов поучаствовал в двух первых голах «Миннесоты» — с его передач отличились Матс Зукарелло и Мэтт Болди. Восстановившийся после травмы Яков Тренин и Владимир Тарасенко ассистировали на третью шайбу Майлу МакКэррону. В концовке матча Капризов продрался по борту мимо защитника Миро Хейсканена и отправил в пустые ворота шайбу, которая подвела итога матчу.

Защитник «Далласа» Илья Любушкин результативными баллами не отметился, а форвард «Миннесоты» Данила Юров пропускал матч по решению тренерского штаба.

Три очка Капризова позволили выйти ему в лучшие бомбардиры плей-офф с 9 (2+7) баллами. Тренин и Тарасенко набрали первые результативные баллы в плей-офф.

