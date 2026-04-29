От детей до беременных: кому положено бесплатное специализированное питание

В России специализированное питание могут получать сразу несколько категорий граждан, но порядок зависит от возраста, диагноза и региона проживания. Об этом в интервью RT напомнила сенатор Дарья Лантратова.

Она пояснила, что речь идет о продуктах с особым составом, которые подбираются под конкретные потребности организма и назначаются не по желанию, а по медицинским показаниям.

По ее словам, дети до 18 лет с установленной инвалидностью могут бесплатно получать лечебное питание в рамках набора социальных услуг. Но здесь есть важное условие: семья не должна была отказаться от этой части набора в пользу денежной компенсации. Чтобы оформить такое питание, нужно обратиться к педиатру в поликлинику по месту жительства, пройти обследование и получить заключение врачебной комиссии. После этого подается заявление на выдачу продуктов.

Со взрослыми ситуация сложнее. На федеральном уровне для инвалидов право на лечебное питание не закреплено, но в отдельных регионах такая мера поддержки уже действует. Речь идет, в частности, о пациентах, которым требуется паллиативная помощь и специальная диета. В таком случае нужно получить медицинское заключение о нуждаемости в паллиативной помощи, а также рекомендации гастроэнтеролога по конкретной смеси. Затем документы подаются в поликлинику, а вопрос выносится на врачебную комиссию.

Если человеку отказали в предоставлении специализированного питания, сенатор советует обращаться в Росздравнадзор. Кроме того, она напомнила, что бесплатное питание положено и школьникам. Все ученики 1–4 классов имеют право как минимум на одно бесплатное горячее питание в день. А для льготных категорий, включая детей участников СВО, может быть предусмотрено двухразовое питание. Для этого нужно подать заявление через школу, органы соцзащиты или Госуслуги и приложить документы, подтверждающие льготный статус.

Отдельно Лантратова обратила внимание на молочные кухни, которые в ряде регионов продолжают работать для беременных, кормящих матерей и детей. Перечень получателей зависит от конкретного субъекта, но в него могут входить беременные женщины, дети до трех лет, кормящие матери в первые шесть месяцев, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, а также дети с хроническими заболеваниями. Основанием в таких случаях тоже служит заключение врача и заявление, поданное через поликлинику или региональный портал госуслуг.

