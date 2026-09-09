«Ловушка для фриланса». Самозанятым урежут время работы с заказчиком

С 1 октября для самозанятых, работающих через маркетплейсы и другие цифровые платформы, вводится ограничение на время работы с одним заказчиком. Лимит составит не более 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд. Об этом сообщает газета «Известия» .

Нововведение затрагивает исполнителей, получающих заказы через посреднические сервисы. Его цель — не допустить, чтобы компании годами оформляли фактически штатных сотрудников как самозанятых, обходя тем самым трудовые гарантии и страховые выплаты. При превышении установленного лимита платформа обязана ограничить доступ исполнителя к данному заказчику. Для самой компании это может обернуться переквалификацией отношений в трудовые.

Юрист Антон Шмаль рекомендует самозанятым заранее распределять заказы между несколькими клиентами и сохранять независимость: самостоятельно определять график, использовать собственные ресурсы и не подчиняться внутреннему распорядку заказчика. Новые обязанности появятся и у платформ. Им предстоит отслеживать отработанные часы, разработать правила их подсчета, а также порядок блокировок и рассмотрения жалоб. При этом единого механизма учета времени пока не существует — площадкам еще только предстоит его создать.

Для бизнеса изменения означают необходимость более тщательно проверять, не напоминает ли сотрудничество с самозанятым обычные трудовые отношения. Налоговые органы также усилят внимание к таким схемам, включая случаи перевода бывших сотрудников в статус самозанятых.

Ранее сообщалось о том, что доходы самозанятых за год выросли до 31,98 тыс. рублей.