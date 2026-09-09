«Их подвела самоуверенность». Пропавшие Усольцевы выбрали для похода не ту обувь

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, могла допустить фатальную ошибку еще до выхода на маршрут – выбрать неподходящую одежду и обувь для похода в горно-таежной местности. Об этом сообщают «Аргументы и факты» .

По информации издания, туристы интересовались у местных жителей маршрутом к так называемому Камню желаний и планировали отправиться именно туда. По словам одной из жительниц поселка, для опытных путешественников этот путь может показаться несложным, однако у людей, впервые оказавшихся в этих местах, нередко возникают трудности.

Собеседница издания подчеркнула, что главное условие безопасного прохождения маршрута – правильно подобранная экипировка. У тех, кто планирует дойти до камня, должна быть специальная обувь с ребристой подошвой – иначе велик риск поскользнуться на курумниках, каменистых россыпях, характерных для сибирских гор.

При этом семья, по имеющимся данным, отправилась в поход в легкой одежде и обуви, не предназначенных для таких маршрутов. Хотя глава семейства Сергей Усольцев неоднократно ходил в походы ранее, в этот раз он, тем не менее, допустил эту ошибку. Местные жители полагают, что именно выбор «неправильной» экипировки мог стать для семьи роковым.

Ранее авиадиспетчер Комиссарова заявила, что семья Усольцевых не могла улететь на вертолете.