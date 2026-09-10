«Мусорный клад». Жительница Польши подобрала комод с 50 тыс. евро и теперь ей грозит тюрьма

В Польше женщине, обнаружившей крупную сумму денег в выброшенном на свалку комоде, грозит тюремное заключение сроком до одного года. Об этом сообщает телеканал TVN24 .

Как сообщается, жители населенного пункта Важимицы выставили старый предмет мебели на помойку, позабыв о том, что внутри него хранились сбережения. По данным телеканала, в комоде находилось более 50 тысяч евро и несколько десятков тысяч польских злотых. Женщина, забравшая комод себе, после обнаружения денег приняла решение оставить их в своем распоряжении.

Спустя время первоначальные хозяева комода вспомнили о спрятанных средствах и обратились с заявлением в полицию. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили местонахождение квартиры, куда был доставлен комод. В ходе обыска полицейские изъяли все обнаруженные денежные средства и возвратили их законным владельцам.

В отношении женщины, присвоившей найденное имущество, выдвинуто обвинение. Ей грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы либо лишения свободы на срок до одного года.

Ранее сообщалось о том, что в Польше бобр неоднократно воровал у мужчины нижнее белье с веревки.