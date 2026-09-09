«Крылатые шприцы с ядом». Биолог предупредил об опасности мух
Биолог Сафонов: мухи переносят туляремию и сибирскую язву
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Некоторые виды двукрылых, в частности осенние жигалки, способны выступать переносчиками возбудителей ряда заболеваний. Об этом россиян предупредил биолог Дмитрий Сафонов в интервью РИА Новости.
Как пояснил специалист, мухи могут быть переносчиками туляремии, сибирской язвы, а также стафилококковых и стрептококковых инфекций и яиц гельминтов. При этом осенние жигалки, внешне практически неотличимые от обычных комнатных мух, не являются переносчиками вирусных инфекций.
Ранее биолог рассказал, где в городах может размножаться опасный вид комаров.