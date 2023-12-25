Maersk возобновит перевозки через Красное море под прикрытием военных кораблей

Второй по величине в мире контейнерный перевозчик датская компания Maersk готовится возобновить перевозки через Красное море после того, как несколько стран во главе с США отправили в регион военные корабли для обеспечения безопасности торговых судов, сообщает Bloomberg.

При этом в компании заявили, что «общий риск в этом районе не устранен», и транзит вновь может быть прекращен в случае возникновения опасности для судов и сотрудников компании.

Датский перевозчик приостановил плавание своих судов через Красное море 15 декабря, после того как танкеровоз компании был атакован йеменскими хуситами.

Maersk переправляет суда, которые должны были пройти через Красное море и Аденский залив, в обход Африки. Это увеличивает время и стоимость перевозок. Как отмечает агентство, на каждую перевозку по такому маршруту тратится на $1 млн больше, а время в пути увеличивается примерно на неделю.