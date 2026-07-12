Более 150 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

В московских аэропортах зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов — по последним данным, под ограничениями оказались более 150 вылетов и прилетов. Ситуация затронула Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Причиной, предположительно, стали неблагоприятные погодные условия и введение плана «Ковер», ограничивающего полеты. Аэрофлот и ряд других компаний уже подтвердили изменения в расписании и перенаправление части воздушных судов на запасные аэродромы.

12 июля стал испытанием для пассажиров московских авиаузлов. По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», больше всего задержек приходится на Шереметьево — здесь не могут вылететь 56 рейсов и еще 42 задерживаются с прибытием.

Ограничения действовали в Домодедово, Внуково и Жуковском, где в сумме задержано около 56 рейсов. План «Ковер» — это экстренная мера, которая вводится при угрозе безопасности полетов, и ее использование подтверждает серьезность ситуации.

Авиакомпания «Аэрофлот» официально сообщила о сбоях в Шереметьево: часть рейсов перенаправлена на запасные аэродромы, время вылета сдвинуто. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на онлайн-табло и уточнять статус своих рейсов у представителей авиакомпаний. Специалисты связывают произошедшее с резким ухудшением погоды в столичном регионе — сильный ветер и грозы не позволили самолетам работать по штатному расписанию.

Ранее сообщалось, что более 40 БПЛА сбили под Москвой.