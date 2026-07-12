Гид бросил российского альпиниста в «зоне смерти»: турист лишился пальцев

Москвич подал иск к непальской компании Makalu Adventure и гиду Бхаджураму Г. после того, как во время спуска с восьмитысячника Макалу («Черный великан») проводник бросил его одного на высоте почти 8 км. Из-за этого у туриста было оборожение, он потерял все пальцы левой руки, сообщает MK.RU со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на обратном пути с одной из самых сложных вершин мира — Макалу (8463 м). Константин, опытный альпинист, выбрал маршрут с личным гидом и кислородными баллонами, заплатив за это $14,6 тыс. Однако на высоте около 7900 метров проводник, по словам россиянина, ушел вперед, посчитав, что турист спускается слишком медленно. Связи между ними не было, а в лагере о проблеме никто не знал.

На отметке 7720 метров, обессиленный и без перчатки (как позже выяснилось, потерянной во время спуска), альпинист впал в высокогорную кому. Когда он пришел в себя, левая рука была полностью обморожена. Попытки вызвать помощь через спутниковый трекер Garmin не дали результата: организаторы, по утверждению мужчины, отвечали жене, что «все в порядке», а обещанные шерпы не пришли из-за ссылок на погоду.

Константин сумел самостоятельно спуститься до лагеря на 7500 метрах, откуда его вертолетом эвакуировали в клинику Катманду. Там врачи диагностировали тяжелое обморожение, итогом которого стала ампутация всех пальцев левой кисти.

В Makalu Adventure версию альпиниста отвергают. Представители компании заявляют, что турист сам отказался продолжать спуск с гидом, а спасательная операция была начата немедленно, но шерпы не смогли подняться из-за сильного ветра. Позже, утверждают они, другой гид помог россиянину завершить путь. Сейчас спор рассматривается в суде Катманду. Этот случай — не первый в сезоне: ранее на Эльбрусе погиб 48-летний малайзиец из группы незарегистрированных туристов, запросивших помощь при спуске.