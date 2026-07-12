Безумные сны после магния: что на самом деле происходит с организмом после таблетки

Специалисты пояснили, как биологически активные добавки с магнием воздействуют на нервную систему и почему у некоторых людей на фоне их приема меняется качество или содержание снов. Об этом пишет Газета.ру.

Влияние магния на работу нервной системы

Многие люди начинают употреблять магний в надежде на успокоение, улучшение засыпания или устранение мышечного напряжения. Однако эксперт Любовь Станкевич отмечает, что данный нутриент не является снотворным средством. Его основная роль заключается в участии в энергетическом обмене, работе митохондрий, синтезе АТФ и регуляции движения ионов натрия, калия и кальция, которые обеспечивают передачу нервных импульсов. Именно поэтому у части пациентов после начала курса могут наблюдаться изменения в характере сновидений. По словам специалиста, магний не провоцирует кошмары напрямую, но влияет на процессы, регулирующие активность нервной системы в ночное время, из-за чего человек может видеть более отчетливые сны или лучше их запоминать.

Когда стоит пересмотреть схему приема

Если сновидения стали тяжелыми и тревожными, вызывают чувство усталости после пробуждения или провоцируют боязнь засыпания, эксперт рекомендует пересмотреть подход к приему добавок. В первую очередь необходимо исключить избыток магния в организме, сдав соответствующие анализы. Поскольку уровень общего магния в крови не всегда позволяет объективно оценить количество доступного ионизированного магния, врачи могут назначать более углубленное исследование.

Рекомендации по корректировке курса

При возникновении дискомфорта специалист советует обратить внимание на время приема. Если яркие сны появляются после вечернего использования добавки, стоит перенести употребление препарата на утренние или дневные часы. Также важно учитывать форму препарата, так как разные соединения обладают различной скоростью всасывания и биодоступностью. Например, магний малат, обладающий тонизирующими свойствами, рекомендуется принимать в первой половине дня. Специалист подчеркивает, что магний не следует принимать бесконтрольно в течение длительного времени или в высоких дозировках без предварительной