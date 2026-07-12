Стрельба произошла на популярной базе отдыха в Башкирии

В Уфе на одной из баз отдыха произошла массовая драка с применением оружия: около 15 человек сошлись в потасовке, в ходе которой прозвучал выстрел из аэрозольного газового пистолета. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Инцидент произошел на территории загородного объекта отдыха, где между посетителями вспыхнула ссора. В полиции уточнили: один из участников конфликта применил травматическое оружие — по предварительным данным, это был газовый пистолет.

В драке, по оперативной информации, участвовали около 15 человек. После вмешательства правоохранителей четверо пострадавших обратились к врачам. У одного из них диагностирован укус на большом пальце руки — его направили в травмпункт. Еще трое отделались ушибами и ссадинами и от госпитализации отказались.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, опрашивают свидетелей и устанавливают точные обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о правовой квалификации действий участников потасовки. В МВД также отметили, что инцидент не связан с террористической угрозой, а является бытовым конфликтом, переросшим в насилие.