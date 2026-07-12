Лучше починить: зафиксирован общий спад продаж крупной бытовой техники

В первом полугодии 2026 года в России зафиксировано снижение продаж крупной бытовой техники (КБТ) на 10–25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наиболее существенное падение, достигающее 30%, наблюдается в сегменте встраиваемой техники, такой как варочные панели и духовые шкафы. Эксперты связывают такую динамику с охлаждением рынка недвижимости, сокращением объемов ремонта жилья и снижением доступности кредитных продуктов на фоне высокой ключевой ставки, пишут Известия.

Причины падения спроса

Участники рынка выделяют несколько ключевых факторов, негативно влияющих на продажи:

Рынок недвижимости : Снижение темпов покупки новых квартир напрямую уменьшает спрос на технику для обустройства жилья.

Доступность кредитов : Высокие ставки по кредитам и рассрочкам ограничили покупательную способность, так как ранее до трети техники приобреталось с привлечением заемных средств.

Смена потребительского поведения : Россияне чаще выбирают ремонт уже имеющейся техники вместо замены на новую и переориентируются на бюджетные сегменты.

Высокая база прошлых лет: Активные покупки техники «впрок» в 2023 и 2024 годах привели к насыщению спроса.

Ситуация в различных каналах продаж

Результаты на рынке существенно различаются в зависимости от площадки:

Традиционная розница : В этом канале спад наиболее заметен и оценивается в 25–30%.

Маркетплейсы : На отдельных онлайн-площадках, таких как Wildberries, наблюдается рост оборота КБТ, что свидетельствует о перераспределении спроса в сторону онлайн-каналов.

Ресейл и сервисы: Растет популярность услуг по ремонту бытовой техники, а на платформах объявлений сохраняется спрос на отдельные категории товаров, такие как очистители воздуха и пылесосы.

Прогнозы на второе полугодие

Аналитики ожидают стабилизации ситуации во второй половине 2026 года. Предполагается, что штучные продажи начнут постепенно восстанавливаться благодаря эффекту отложенного спроса и снижению ключевой ставки до ₽14,25%. Дополнительным стимулом для покупок в конце лета и осенью может стать ожидаемое введение технологического сбора, из-за чего потребители могут предпочесть купить технику до возможного роста цен. Базовый сценарий для офлайн-ритейла предполагает годовое снижение продаж на уровне 15–20%.